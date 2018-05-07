«Начали растягивать, заставляли петь». Адвокат задержанного в Краснодаре на акции 5 мая рассказал о побоях 

Адвокат Алексей Аванесян рассказал, что полицейские избили 21-летнего задержанного во время акции «Он нам не царь» 5 мая в отделе полиции на улице Октябрьской в Краснодаре, сообщает «Юга».
По его словам, молодого человека доставили в отдел полиции, где завели в кабинет. Там у него отобрали телефон и потребовали его разблокировать.
«Схватили его за руки, начали растягивать, били, заставляли петь. Избивали три сотрудника. Чего они хотели добиться — мой подзащитный сам до конца не понял. Он рассказал об этом в суде, его оштрафовали за неповиновение полиции», — рассказал адвокат.
Аванесян уточнил, что из рапортов следует, что при задержании 21-летний парень не оказывал сопротивления. Сейчас, по его словам, снимаются побои.
«Завтра напишем заявление в следственный комитет», — рассказал адвокат.
При этом, Аванесян добавил, что также есть и другие жалобы со стороны задержанных: грубое обращение и угрозы со стороны полицейских. Так, у них также отбирали телефоны, заставляли их разблокировать, удаляли видеозаписи, заставляли подписывать протоколы.
«ФедералПресс» напоминает, что тем временем координатор штаба политика Алексея Навального в Краснодаре Размик Симонян был задержан накануне акции «Он вам не царь». Адвокат Алексей Аванесян рассказал, что активисту дали 10 суток административного ареста.