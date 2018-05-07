«Начали растягивать, заставляли петь». Адвокат задержанного в Краснодаре на акции 5 мая рассказал о побоях

Адвокат Алексей Аванесян рассказал, что полицейские избили 21-летнего задержанного во время акции «Он нам не царь» 5 мая в отделе полиции на улице Октябрьской в Краснодаре , сообщает «Юга».

По его словам, молодого человека доставили в отдел полиции, где завели в кабинет. Там у него отобрали телефон и потребовали его разблокировать.

«Схватили его за руки, начали растягивать, били, заставляли петь. Избивали три сотрудника. Чего они хотели добиться — мой подзащитный сам до конца не понял. Он рассказал об этом в суде, его оштрафовали за неповиновение полиции», — рассказал адвокат.

Аванесян уточнил, что из рапортов следует, что при задержании 21-летний парень не оказывал сопротивления. Сейчас, по его словам, снимаются побои.

При этом, Аванесян добавил, что также есть и другие жалобы со стороны задержанных: грубое обращение и угрозы со стороны полицейских. Так, у них также отбирали телефоны, заставляли их разблокировать, удаляли видеозаписи, заставляли подписывать протоколы.