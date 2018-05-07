Фигурантка дела о хищении 1 млрд рублей у Минобороны получила три года колонии

После признательных показаний осужденной финдиректора ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848» Ирины Помещиковой следственный департамент МВД РФ возбудил новое уголовное дело о злоупотреблениях, допущенных при строительстве в 2010–2012 годах в Венесуэле заводов по производству автоматов Калашникова и патронов к ним.

Реальный срок и новое дело

Уголовное дело в отношении финансового директора ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848» Ирины Помещиковой следственный департамент МВД выделил в отдельное производство в конце 2016 года — перед тем как материалы 85-томного «большого» дела, основным фигурантом которого являлся не признававший вины гендиректор строительной компании, экс-сенатора от Белгородской области Сергей Попельнюхов , были направлены для рассмотрения по существу в Лефортовский суд Москвы

На стадии следствия Помещикова, признав вину и согласившись сотрудничать со следствием, заключила с прокуратурой досудебное соглашение, в рамках которого рассказала обо всех деталях реализации российско-венесуэльской сделки по строительству заводов и сопутствующих проекту злоупотреблениях. В частности, по данным источников «Коммерсанта», она рассказала, что некие сотрудники «Рособоронэкспорта» якобы получали откаты за предоставление подрядов на строительство заводов.

Дело финдиректора рассматривалось в том же Лефортовском суде в особом порядке, без проведения судебного следствия. В итоге Ирина Помещикова была признана виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установили следствие и суд, в апреле 2006 года Помещикова вступила с «гендиректором ООО „Стройинвестинжиниринг СУ-848“ Попельнюховым и не установленными следствием лицами в преступный сговор с целью хищения части денежных средств, выделенных ФГУП „Рособоронэкспорт“ на строительство заводов по лицензионному производству автоматов АК-103 и патронов к ним».

Как говорится в материалах расследования, Сергей Попельнюхов возглавлял ООО с 2000 года. После того как в 2003 году он стал сенатором от Белгородской области, бизнесмен ушел с поста гендиректора строительной компании, но сохранил над ней контроль и продолжал выполнять в ней «распорядительные и административно-хозяйственные функции». При этом формально новым гендиректором был назначен некий Алексей Торопин. К осуществлению необходимых для реализации преступного плана финансовых операций, по версии следствия, Попельнюхов привлек Ирину Помещикову. В ее обязанности, как было сказано в суде, входило подписание договоров комиссии от имени Алексея Торопина, изготовление фиктивных договоров с фирмами-однодневками и реестров расходов, содержавших ложные сведения о движении средств по липовым контрактам. Кроме того, по указанию Попельнюхова Ирина Помещикова сама подобрала для хищения денежных средств фирмы-однодневки, якобы занимавшиеся поставками стройматериалов, в том числе ООО «Антрек», ООО «Медэкском», ООО «Строймаркет» и ООО «Экотехпром». Всего восьми таким подставным фирмам, по данным следствия, с 2009 по 2011 год было перечислено в общей сложности 2,1 млрд рублей, из которых Попельнюхов и Помещикова похитили 1,13 млрд рублей.

Изучив материалы дела, Лефортовский суд приговорил Помещикову к трем годам колонии общего режима . Ее защита намерена обжаловать судебное решение, считая его излишне суровым. При этом адвокаты указывают на ту помощь, которую финдиректор оказала следственным органам: благодаря ее показаниям удалось не только детально восстановить картину хищения средств при строительстве заводов, но и начать новое расследование об откатах должностным лицам «Рособоронэкспорта». По мнению защиты, финдиректор заслуживает условного наказания.

Напомним, что в феврале 2017 года Попельнюхов был приговорен к семи годам заключения по данному делу о хищении 1 млрд рублей.