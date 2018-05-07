В Нижневартовском районе группе лиц вынесли приговор за кражу нефти

Нижневартовский районный суд признал виновными шестерых жителей города Покачи в ряде преступлений, связанных с хищением нефти: повреждение нефтепровода, подготовка к краже и хищение в крупном размере полезного ископаемого организованной группой лиц.

Суду были предоставлены необходимые доказательства того, что группа лиц из Покачей с декабря 2015 по июль 2016 года совершила 6 противозаконных врезок в нефтепроводы компании, принадлежащих ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» в Нижневартовском районе.

Участники организованной группы похитили порядка 50 тонн чёрного золота. Совершая врезку к трубопроводу, которая в дальнейшем могла повредить его, злоумышленники перекачивали нефть в автомобили с цистерной.

В результате противоправных действий компании мог быть нанесён ущерб в размере более 900 тысяч рублей. Суд приговорил обвиняемых к 2-2,5 годам лишения свободы.