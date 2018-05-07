Пенсионерка из Саратова промышляла кражами на кладбище

Пожилая женщина выкрала на погосте сумочку с 7 000 рублей.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе регионального ГУ МВД , 60-летняя жительница Саратова попалась на краже 6 мая на Елшанском кладбище областного центра.

От рук пожилой воровки пострадала 42-летняя местная жительница, которая пришла на погост проведать родные могилы. В какой-то момент зазевавшаяся женщина лишилась собственной сумочки с крупной суммой денег.

Полиция после обращения к ним потерпевшей быстро нашла преступницу. Женщина во всем созналась. Она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.2 УК РВ (кража).