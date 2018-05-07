Квартиру в Тверском районе обокрали на 10,6 млн руб.

Вечером 6 мая в полицию обратился гражданин 1982 г. рождения, который заявил о краже из своей квартиры на ул. 1-я Миусская. «Оперативники выяснили, что, пока хозяин был на даче, в жилище через окно проник неизвестный. Злоумышленник устроил в квартире беспорядок, разбросал вещи, и похитил золотые ювелирные изделия и денежные средства в иностранной валюте, после чего скрылся», — сказали в ведомстве, уточнив, что материальный ущерб составил около 10,6 млн руб.

В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, устанавливается личность подозреваемого.