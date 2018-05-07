В Сургутском районе двое сотрудников ГИБДД, задержанных за взятки, уволены со службы 

«В связи с выявленными нарушениям антикоррупционного законодательства прокурор района внес в адрес начальника ОМВД России по Сургутскому району представление с требованием об увольнении сотрудников полиции. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району уволены из органов внутренних дел в связи с утратой доверия», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе окружной прокуратуры.
Как ранее писал «ФедералПресс», в отношении сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району были возбуждены дела по части 3 статьи 290 УК РФ («получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). Всего по делу о коррупции в югорском ГИБДД были задержаны 11 человек. Общая сумма взяток за 2016 и 2017 годы оценивается более чем в один миллион рублей.