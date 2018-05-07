В Сургутском районе двое сотрудников ГИБДД, задержанных за взятки, уволены со службы

Как ранее писал «ФедералПресс», в отношении сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району были возбуждены дела по части 3 статьи 290 УК РФ («получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). Всего по делу о коррупции в югорском ГИБДД были задержаны 11 человек. Общая сумма взяток за 2016 и 2017 годы оценивается более чем в один миллион рублей.