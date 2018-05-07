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Бывшего проректора КГУ обвиняют в махинациях при ремонте общежития
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Бывшего проректора КГУ обвиняют в махинациях при ремонте общежития 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Ущерб около 2 миллионов рублей. Как узнал KOSTROMA.TODAY, именно такая сумма фигурирует в деле бывшего и.о. ректора по административно-хозяйственной работе Костромского государственного университета.
По версии следствия, странные махинации произошли при ремонте общежития на улице Дальней. В марте 2017 г. мужчина подписал акт о приемке работ по ремонту кровли, которые выполняла одна из строительных организаций.
«Вместе с тем работы на сумму свыше 1 млн рублей подрядчиком не были выполнены, а работы на сумму около 870 тыс. рублей выполнены некачественно, с отступлением от нормативно-технической документации», — рассказали в областной прокуратуре.
Кроме того, работы должна была принимать специальная комиссия из сотрудников КГУ. Также надо было проверить качество ремонта, организовав экспертизу. Ничего этого сделано не было, но все деньги подрядчику перечислили.
Дело уже передано в суд, бывшего и.о. проректора обвиняют в превышении должностных полномочий.
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