Преступника, ограбившего девочку, разыскивают в Красноярском крае

Следственный комитет Красноярского края просит содействия в поиске уличного грабителя. Фоторобот подозреваемого составила пострадавшая девочка, у которой преступник на улице украл мобильный телефон. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК.

На вид 30-40 лет, рост 170-180 сантиметров, был одет в черную кожаную куртку, черные штаны, черно-синие кроссовки. Отличительные особенности: нижняя губа разбита, левая щека имеет порез, на одной из рук порезан палец. Всем, кому что-либо известно о разыскиваемом, просьба обращаться по телефонам 262-11-77, 227-06-45 — ГСУ СК по Красноярскому краю.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Житель Зеленогорска может получить пожизненное за убийство обеспеченной семейной пары. Воспользовавшись добротой и доверием хозяев, преступник совершил в их доме разбойное нападение.