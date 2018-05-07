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Покупать пришли полицейские: уфимка пойдет под суд за продажу шпионского гаджета
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Покупать пришли полицейские: уфимка пойдет под суд за продажу шпионского гаджета 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Фигуранткой уголовного дела по статье «Незаконное приобретение и сбыт специальных технических средств» стала 36-летняя жительница Уфы.
Как установили следователи, осенью прошлого года женщина отдыхала в Таиланде и купила шпионскую штучку — GPS-трекер (устройство для слежения. — Прим. ред.). В январе гаджет она решила продать: разместила объявление в интернете, попросила за безделушку 4 тысячи рублей. Каково же было ее изумление, когда за покупкой пришли… полицейские.
— В ходе контрольной закупки женщину задержали с поличным, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Калининского района Уфы.
Обвиняемая во всем созналась. Обвинительное заключение уже утвердили и передали в суд. Женщине грозит штраф до 200 тысяч рублей и даже ограничение свободы.
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