Покупать пришли полицейские: уфимка пойдет под суд за продажу шпионского гаджета

Фигуранткой уголовного дела по статье «Незаконное приобретение и сбыт специальных технических средств» стала 36-летняя жительница Уфы

Как установили следователи, осенью прошлого года женщина отдыхала в Таиланде и купила шпионскую штучку — GPS-трекер (устройство для слежения. — Прим. ред.). В январе гаджет она решила продать: разместила объявление в интернете, попросила за безделушку 4 тысячи рублей. Каково же было ее изумление, когда за покупкой пришли… полицейские.

— В ходе контрольной закупки женщину задержали с поличным, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Калининского района Уфы.

Обвиняемая во всем созналась. Обвинительное заключение уже утвердили и передали в суд. Женщине грозит штраф до 200 тысяч рублей и даже ограничение свободы.