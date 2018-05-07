Бывший глава МВД Якутии получил 4 года условно

По данным следствия, в 2007 году по ходатайству Стахова ОАО «Алроса» в качестве спонсорской помощи выделила для нужд ведомства две машины. Одна из них была поставлена на баланс МВД , а вторая — автомобиль Mercedes — Стахов передал в собственность своему родственнику.

В 2012 году Стахов был вызван к следователю для предъявления обвинения. По повестке он не явился, в связи с чем его объявили в международный розыск. Было возбуждено дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями», суд постановил заключить Стахова под стражу. В октябре 2016 года он явился в органы предварительного следствия и в тот же день был помещен под стражу.