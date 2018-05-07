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Бывший глава МВД Якутии получил 4 года условно
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Бывший глава МВД Якутии получил 4 года условно 

BFM.RU 29 минут назад
Фото: Парламентская газета
Он лишен звания генерал-майора полиции за мошенничество с использованием служебного положения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.
По данным следствия, в 2007 году по ходатайству Стахова ОАО «Алроса» в качестве спонсорской помощи выделила для нужд ведомства две машины. Одна из них была поставлена на баланс МВД, а вторая — автомобиль Mercedes — Стахов передал в собственность своему родственнику.
В 2012 году Стахов был вызван к следователю для предъявления обвинения. По повестке он не явился, в связи с чем его объявили в международный розыск. Было возбуждено дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями», суд постановил заключить Стахова под стражу. В октябре 2016 года он явился в органы предварительного следствия и в тот же день был помещен под стражу.
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