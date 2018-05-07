Директор хабаровского Горсвета получил реальный срок, но избежал колонии

Вынесен приговор бывшему директору МУП Хабаровска «Горсвет». Он признан виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Установлено, что в 2016 году подсудимый получил 500 тысяч рублей от директора ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс». За эти деньги он предоставил информацию о других участниках аукциона на поставку электротехники и кабелей. В результате ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс» выиграло конкурс

Кроме того, директор Горсвета в период с февраля 2015 года по декабрь 2015 года при проведении конкурсов знакомил директора «Дальневосточного Кабельного Альянса» с предложениями других организаций-конкурентов. Таким образом, он создавал заведомо невыгодные условия для других предпринимателей. В результате его незаконных действий договоры заключались только с указанной компанией.

Подсудимого приговорили к семи с половиной годам лишения колонии строгого режима и штрафу в размере 12-кратной суммы взятки — 10 млн рублей. Кроме того осужденный на пять лет лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

В связи с тяжелой болезнью директор «Горсвета» освобожден от наказания в виде лишения свободы, сообщает ИА AmurMedia

Напомним, в апреле был вынесен приговор учредителю и гендиректора двух туристических фирм. Ее признали виновной в хищении 1,2 млн рублей у клиентов.