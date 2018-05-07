Ещё
Директор хабаровского Горсвета получил реальный срок, но избежал колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директор хабаровского Горсвета получил реальный срок, но избежал колонии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вынесен приговор бывшему директору МУП Хабаровска «Горсвет». Он признан виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
Установлено, что в 2016 году подсудимый получил 500 тысяч рублей от директора ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс». За эти деньги он предоставил информацию о других участниках аукциона на поставку электротехники и кабелей. В результате ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс» выиграло конкурс
Кроме того, директор Горсвета в период с февраля 2015 года по декабрь 2015 года при проведении конкурсов знакомил директора «Дальневосточного Кабельного Альянса» с предложениями других организаций-конкурентов. Таким образом, он создавал заведомо невыгодные условия для других предпринимателей. В результате его незаконных действий договоры заключались только с указанной компанией.
Подсудимого приговорили к семи с половиной годам лишения колонии строгого режима и штрафу в размере 12-кратной суммы взятки — 10 млн рублей. Кроме того осужденный на пять лет лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
В связи с тяжелой болезнью директор «Горсвета» освобожден от наказания в виде лишения свободы, сообщает ИА AmurMedia.
Напомним, в апреле был вынесен приговор учредителю и гендиректора двух туристических фирм. Ее признали виновной в хищении 1,2 млн рублей у клиентов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Россиянка получила пожизненный срок за ввоз кокаина во Вьетнам Красноярец отдал незнакомому мошеннику деньги за операцию на колене Более 20 человек задержаны в Самаре на несанкционированном митинге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей325
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой841
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика8
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой12
Видео
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
00:48
«Терминаторы» показали в действии
Армия Оружие
04:55
Хабенский устроил перепалку с журналисткой
Шоу-бизнес
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение