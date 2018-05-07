Суд в Петербурге арестовал напавшего на полицейского в ходе акции 5 мая

С. - ПЕТЕРБУРГ , 7 мая — РИА Новости Дзержинский районный суд Петербурга в понедельник арестовал на два месяца участника несанкционированной акции оппозиции 5 мая, обвиняемого в нападении на полицейского, сообщает объединённая пресс-служба городских судов (ОПС).

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Цакунова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ, сроком на 2 месяца, по 4 июля 2018 года", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, в воскресенье Цакунову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.

В ходе избрания меры пресечения Цакунов вину не признал. Как сообщила РИА Новости руководитель ОПС Дарья Лебедева, Цакунов является одним из задержанных за нарушения на несанкционированной акции в минувшую субботу.

Представитель управления Следственного комитета по Петербургу заявил РИА Новости, что ведомство не комментирует данное дело.

Ранее региональное ГУМВД сообщало, что в субботу в Санкт-Петербурге в ходе несогласованной акции, в которой приняли участие около 2 тысяч человек, в отделы полиции были доставлены около 200 активных участников. В воскресенье в районные суды Петербурга поступили административные протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и частям 5 и 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия) в отношении 106 человек. Часть из них не были приняты к рассмотрению, поскольку были составлены на несовершеннолетних. Суды назначают наказание в виде административного ареста и штрафов на суммы до 15 тысяч рублей.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, штрафы 150 тысяч рублей и аресты на срок 10 суток получили двое задержанных, ещё трое получили наказание в виде 20 часов общественных работ с арестом на срок 10 суток.