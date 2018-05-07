Суд арестовал участника несанкционированной акции в Петербурге, выбившего полицейскому зуб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 7 мая. / ТАСС /. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца заключил под стражу предполагаемого участника несанкционированной акции 5 мая в центре Северной столицы 25-летнего Михаила Цакунова, который обвиняется в том, что при задержании выбил зуб полицейскому, передает корреспондент ТАСС.

"Избрать Цакунову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 4 июля 2018 года" — сказал судья Владимир Васюков

По версии следствия, 5 мая Цакунов на несанкционированной акции у Дворцовой площади оказал сопротивление сотруднику полиции при попытке доставить его в отдел для составления протокола о нарушении установленного порядка проведения митингов, в результате у сотрудника полиции оказался выбит зуб.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти")", — отметила следователь Елизавета Хакимова, зачитывая обвинительное заключение, с которым Цакунов не согласился и вину свою не признал.

Адвокат просил о домашнем аресте для обвиняемого в съемной квартире в деревне Новое Девяткино в Ленинградской области , а следователь ходатайствовала о заключении Цакунова под стражу, основываясь на том, что он может скрыться от следствия.

В Петербурге 5 мая прошла акция оппозиции, не согласованная с властями города. По данным главка МВД по городу и области, в ней приняли участие около 2 тыс. человек. В минувшие выходные в суды Северной столицы поступило более 90 административных дел в отношении участников несанкционированного мероприятия. На данный момент суд вынес решение в отношении почти 50 участников, часть из которых оштрафовали, а часть арестовали на срок от двух до семи суток.