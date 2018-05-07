Экс-директор хабаровского МУП «Горсвет» подорвал здоровье

Бывший руководитель хабаровского муниципального предприятия «Горсвет» Евгений Здоров за получение взятки и другие преступления осуждён к 7,5 годам лишения свободы строгого режима и штрафу в 10 млн рублей.

— Директор предприятия «Горсвет» в 2015-2016 годах при проведении конкурсов на поставку электротехнической и кабельной продукции знакомил генерального директора ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс» с предложениями организаций-конкурентов, — отметили в прокуратуре Хабаровского края. — Таким образом, Евгений Здоров умышленно создавал условия, которые делают невозможным осуществление законной предпринимательской деятельности, в результате многие годы единственным поставщиком электротехнической и кабельной продукции для указанного муниципального предприятия является ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс».