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Экс-директор хабаровского МУП «Горсвет» подорвал здоровье
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Экс-директор хабаровского МУП «Горсвет» подорвал здоровье 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Бывший руководитель хабаровского муниципального предприятия «Горсвет» Евгений Здоров за получение взятки и другие преступления осуждён к 7,5 годам лишения свободы строгого режима и штрафу в 10 млн рублей.
Однако, как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении СК РФ, чиновник не будет отправлен в колонию из-за «тяжелой болезни, препятствующей отбыванию наказания». Напомним, муниципальный служащий обвинялся по трём статьям УК РФ помимо получения взятки, это «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».
— Директор предприятия «Горсвет» в 2015-2016 годах при проведении конкурсов на поставку электротехнической и кабельной продукции знакомил генерального директора ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс» с предложениями организаций-конкурентов, — отметили в прокуратуре Хабаровского края. — Таким образом, Евгений Здоров умышленно создавал условия, которые делают невозможным осуществление законной предпринимательской деятельности, в результате многие годы единственным поставщиком электротехнической и кабельной продукции для указанного муниципального предприятия является ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс».
Руководителя муниципального унитарного предприятия города Хабаровска «Горсвет» полиция задержала на рабочем месте 8 июня 2017 года при получении взятки от генерального директора ООО «Дальневосточный кабельный альянс»в размере 500 тыс. рублей. В ходе следствия предпринимательница признала вину, её приговорили к 4 годам колонии общего режима. Исполнение приговора отсрочено до того момента, когда ребенку женщины исполнится 14 лет. Напомним также, что ранее было в Хабаровске было арестовано руководство МУП «Водоканал».
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