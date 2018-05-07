Пожизненный срок грозит жителю Зеленогорска за убийство супружеской пары молотком

Прокуратура Красноярского края направила в суд дело об убийстве супругов, владеющих стоматологической клиникой в Зеленогорске. В мае прошлого года мужчина, работавший в их доме, убил обоих молотком с целью грабежа. Обвиняемому грозит от восьми лет до пожизненного заключения, сообщили в региональном отделении ведомства.

Обвиняемый занимался выгулом собак у обеспеченной семейной четы и имел ключ от их квартиры. Крупные денежные средства неосмотрительно хранились прямо в доме, что позволило злоумышленнику совершать кражи. Всего с 2016 года он похитил 370 тысяч рублей, однако хозяева, взывая к совести вора, в полицию не обратились, а потребовали вернуть деньги. Не желая возвращать краденое, мужчина убил молотком обоих супругов, после чего похитил еще часть средств.

На допросе обвиняемый утверждал, что совершил разбойное нападение из-за имеющегося у него психического расстройства. Однако судебно-психиатрическая экспертиза опровергла какие-либо отклонения: мужчина признан полностью вменяемым.