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Телефонного грабителя задержали в Находке по горячим следам
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Телефонного грабителя задержали в Находке по горячим следам
Primpress
1 час назад
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Фото:
Primpress
Прогулка по вечерней
Находке
обернулась для местного жителя стрессом и потерей сразу двух телефонов, сообщает PRIMRESS.
Мужчина рассказал о происшествии наряду вневедомственной охраны Росгвардии.
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