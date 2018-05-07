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Телефонного грабителя задержали в Находке по горячим следам
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Телефонного грабителя задержали в Находке по горячим следам 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Прогулка по вечерней Находке обернулась для местного жителя стрессом и потерей сразу двух телефонов, сообщает PRIMRESS.
Мужчина рассказал о происшествии наряду вневедомственной охраны Росгвардии.
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