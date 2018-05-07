Десятилетнего мальчика насмерть раздавило бревнами во время прогулки

По факту гибели ребенка в поселке Лендеры в Муезерском районе следователи возбудили уголовное дело.

По версии Следственного комитета по Карелии, 6 мая десятилетний мальчик гулял на улице в поселке Лендеры в Муезерском районе. Во время прогулки мальчик забрался на штабель из бревен, которые обвалились и придавили его. От полученных телесных повреждений ребенок скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Проводятся следственные действия, направленные на детальное изучение обстоятельств трагедии.