Мосгорсуд оставил под стражей экс-чиновников правительства Дагестана 

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление ареста до 30 июня бывшему врио главы правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и еще троим фигурантам дела, обвиняемым в хищении средств из бюджета республики при реализации социальных программ, передает корреспондент ТАСС.
"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобы защитников — без удовлетворения", — огласила постановление судья.
Ранее Басманный суд Москвы продлил до 30 июня срок ареста бывшего врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, бывшего врио вице-премьера правительства республики Шамиля Исаева, экс-министра образования республики Шахабаса Шахова и бывшего врио вице-премьера правительства Дагестана, экс-министра экономики Раюдина Юсуфова.
Уголовное дело по факту хищения денег, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации соцпрограмм, ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Четверо чиновников были задержаны 5 февраля, им предъявили обвинение в мошенничестве. По данным СК, общая сумма ущерба от их действий превышает 100 млн рублей, никто из фигурантов вину не признает. Судом также арестовано имущество и денежные средства экс-чиновников на сотни миллионов рублей.
Срок следствия по уголовному делу продлен до 30 июня.