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В Красноярске разыскивают мужчину, отобравшего у школьницы телефон
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В Красноярске разыскивают мужчину, отобравшего у школьницы телефон 

АиФ Красноярск 37 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярские следователи разыскивают мужчину, напавшего на школьницу. Об этом рассказали в региональном ведомстве.
25 апреля 2018 года неизвестный мужчина возле дома №6 «а» на улице Мичурина, увидел школьницу, которая шла домой в одиночестве, и отобрал у нее телефон, применив насилие.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Следователи просят помощи красноярцев в поиске нападавшего. Примеры подозреваемого: на вид 30-40 лет, рост 170-180 см, был одет в черную кожаную куртку, черные штаны, черно-синие кроссовки. Отличительные особенности: нижняя губа разбита, левая щека имеет порез, на одной из рук порезан палец.
Всем, кому что-либо известно о разыскиваемом, просьба обращаться по тел. 262-11-77,227-06-45.
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