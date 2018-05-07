Воры в законе начали делить «наследство» Шакро Молодого

Оппоненты лидера преступного мира России Захария Калашова , известного в криминальных кругах как Шакро Молодой, приступили к разделу его «наследства». Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает «Росбалт»

Причиной для передела сфер влияния между криминальными авторитетами послужил приговор Шакро: 29 марта Никулинский суд Москвы назначил ему за вымогательство наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима

Между тем в последнее время к бизнесменам из этих регионов (главным образом, армянам и грекам) стали приходить посланники от вора в законе Эдуарда Асатряна (Эдик Осетрина). Предпринимателям говорят, что они, «отказавшись от покровительства Дато, Нодара и Кусо, должны быть под опекой Осетрины».

Как отмечается, эти визиты несколько раз уже едва не перерастали в прямые конфликты. Однако, пока Шакро находится в столичном СИЗО, Осетрина не пойдет на прямое противостояние с ним и его сторонниками.