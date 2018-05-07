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Воры в законе начали делить «наследство» Шакро Молодого
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Воры в законе начали делить «наследство» Шакро Молодого 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Оппоненты лидера преступного мира России Захария Калашова, известного в криминальных кругах как Шакро Молодой, приступили к разделу его «наследства». Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает «Росбалт».
Причиной для передела сфер влияния между криминальными авторитетами послужил приговор Шакро: 29 марта Никулинский суд Москвы назначил ему за вымогательство наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
По данным «Росбалта», в ближайшее окружение Шакро входят трое воров в законе: Давид Озманов (Дато), Нодар Асоян (Нодар) и Шалва Озманов (Кусо). Их главными сферами влияния всегда были Краснодарский край и Ростовская область.
Между тем в последнее время к бизнесменам из этих регионов (главным образом, армянам и грекам) стали приходить посланники от вора в законе Эдуарда Асатряна (Эдик Осетрина). Предпринимателям говорят, что они, «отказавшись от покровительства Дато, Нодара и Кусо, должны быть под опекой Осетрины».
Как отмечается, эти визиты несколько раз уже едва не перерастали в прямые конфликты. Однако, пока Шакро находится в столичном СИЗО, Осетрина не пойдет на прямое противостояние с ним и его сторонниками.
«Дальше все будет зависеть от условий содержания Калашова в колонии. Если он окажется полностью отрезанным от любого общения с внешним миром (ФСИН это вполне под силу и в этом направлении принимаются определенные шаги), то руки у Асатряна окажутся фактически развязаны. Тогда ситуация перерастет в настоящую криминальную войну», — резюмирует издание.
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