Красноярец отдал мошеннику 40 тысяч рублей под предлогом оказания медицинской помощи

За мошенничество в ближайшее время перед судом предстанет 33‐летний житель Красноярска . Мужчина обманом получил крупную сумму денег за обещание договориться с врачом в проведении хирургической операции. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД России.

Один из местных жителей обратился в полицию: по его словам, он стал жертвой мошенника. Потерпевшему требовалась дорогостоящая операция на коленном суставе. Злоумышленник пообещал ему договориться с хирургом в платной клинике, чтобы провести операцию за меньшую сумму. Обещание стоило 40 тысяч рублей, после получения которых мошенник скрылся.

Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина. Украденные деньги он потратил на личные нужны. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В Приморье уголовное дело о мошенничестве возбуждено против бывшего банковского клерка. За время работы он украл у клиентов почти полмиллиона рублей.