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Красноярец отдал 40 тыс. руб. мошеннику за скидку на операцию
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Красноярец отдал 40 тыс. руб. мошеннику за скидку на операцию 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Житель Красноярска отдал 40 тысяч рублей мошеннику, чтобы провести операцию по более низкой цене. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
Красноярец, у которого болело колено, нуждался в операции на коленном суставе. По рекомендации приятеля он обратился к мужчине, который якобы мог договориться с клиникой о проведении дорогостоящей операции за меньшую стоимость.
Однако, получив деньги, злоумышленник перестал выходить на связь. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель краевого центра. Полученные деньги он потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовного дела по статье «Мошенничество», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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