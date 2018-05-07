Красноярец отдал 40 тыс. руб. мошеннику за скидку на операцию

Житель Красноярска отдал 40 тысяч рублей мошеннику, чтобы провести операцию по более низкой цене. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Красноярец, у которого болело колено, нуждался в операции на коленном суставе. По рекомендации приятеля он обратился к мужчине, который якобы мог договориться с клиникой о проведении дорогостоящей операции за меньшую стоимость.

Однако, получив деньги, злоумышленник перестал выходить на связь. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель краевого центра. Полученные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовного дела по статье «Мошенничество», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.