Трёх приморцев осудят за экологический ущерб лесному фонду

Ущерб причинен на сумму 712 тыс. рублей.

Прокурором Красноармейского района утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении трех жителей с. Рощино, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ (повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан).

По версии следствия, являясь руководителями среднего звена на лесозаготовительном предприятии, фигуранты дали незаконное указание подчиненным работникам о расчистке бульдозером территории под склад на особо защитных участках леса, в том числе в водоохраной зоне в кварталах Дальнекутского и Вострецовского участковых лесничеств Рощинского филиала КГКУ «Приморское лесничество».

В результате этого были повреждены до степени прекращения лесные насаждения (подрост, молодняк), лесному фонду причинен экологический ущерб на общую сумму 712 тыс. рублей.