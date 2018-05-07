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Трёх приморцев осудят за экологический ущерб лесному фонду
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Трёх приморцев осудят за экологический ущерб лесному фонду 

Prim.News 22 минуты назад
Ущерб причинен на сумму 712 тыс. рублей.
Прокурором Красноармейского района утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении трех жителей с. Рощино, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ (повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан).
По версии следствия, являясь руководителями среднего звена на лесозаготовительном предприятии, фигуранты дали незаконное указание подчиненным работникам о расчистке бульдозером территории под склад на особо защитных участках леса, в том числе в водоохраной зоне в кварталах Дальнекутского и Вострецовского участковых лесничеств Рощинского филиала КГКУ «Приморское лесничество».
В результате этого были повреждены до степени прекращения лесные насаждения (подрост, молодняк), лесному фонду причинен экологический ущерб на общую сумму 712 тыс. рублей.
В ходе предварительного расследования ущерб возмещен в полном объеме. В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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