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Грабитель унес из квартиры в центре столицы деньги и драгоценности на 10,6 млн рублей
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Грабитель унес из квартиры в центре столицы деньги и драгоценности на 10,6 млн рублей 

360tv.ru 41 минуту назад
Крупное ограбление произошло в центре Москвы. Грабитель унес из квартиры ценности на сумму 10,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс‐службе столичного главка МВД РФ.
6 мая в полицию от 36-летнего мужчины поступило сообщение о краже из квартиры по 1-й Миусской улице. Материальный ущерб составил около 10 миллионов 591 тысячи рублей
МВД РФ.
В ведомстве заявили, что неизвестный пролез в жилое помещение через открытое окно. Преступник забрал оттуда ювелирные украшения и деньги, после чего скрылся.
Топ-менеджера крупной государственной компании ограбили. Все произошло 25 апреля в 23:00. Воры проникли в подмосковный особняк мужчины и украли у него пять миллионов рублей и часы за 1,5 миллиона рублей. Хозяин в это время находился дома, поэтому негодяи связали его скотчем.
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