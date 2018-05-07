Грабитель унес из квартиры в центре столицы деньги и драгоценности на 10,6 млн рублей

Крупное ограбление произошло в центре Москвы . Грабитель унес из квартиры ценности на сумму 10,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс‐службе столичного главка МВД РФ.

6 мая в полицию от 36-летнего мужчины поступило сообщение о краже из квартиры по 1-й Миусской улице. Материальный ущерб составил около 10 миллионов 591 тысячи рублей

В ведомстве заявили, что неизвестный пролез в жилое помещение через открытое окно. Преступник забрал оттуда ювелирные украшения и деньги, после чего скрылся.

Топ-менеджера крупной государственной компании ограбили. Все произошло 25 апреля в 23:00. Воры проникли в подмосковный особняк мужчины и украли у него пять миллионов рублей и часы за 1,5 миллиона рублей. Хозяин в это время находился дома, поэтому негодяи связали его скотчем.