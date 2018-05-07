Ответственность за нападение на нижегородских полицейских взяла ИГ 

Ответственность за вооруженное нападение на нижегородских полицейских взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ.
Об этом сообщает Telegram-канале «Xalifat Xalifat» со ссылкой на связанное с террористами информационное агентство Amaq.
В сообщении указывается, что стрелявший по стражам порядка мужчина был «воином исламского государства».
Напомним, происшествие случилось 4 мая, в пятницу, на улице Академика Павлова в Автозаводском районе областного центра.
Наряд патрульно-постовой службы попытался проверить документы у подозрительного мужчины. В ответ тот достал пистолет и открыл стрельбу, а после скрылся в близлежащем доме, где забаррикадировался в одной из квартир, откуда вел огонь через окно.
Жильцы дома были эвакуированы, а прибывший на место спецназ Федеральной службу безопасности в ходе перестрелки уничтожил стрелявшего, от действий которого пострадали трое правоохранителей.
Ранее сообщалось, что убит мужчина, отстреливавшийся от полицейских в Нижнем Новгороде.
Напомним также, что опубликовано видео ликвидации боевика ИГ в Нижнем Новгороде.