Ответственность за нападение на нижегородских полицейских взяла ИГ

террористическая организация ИГИЛ. Ответственность за вооруженное нападение на нижегородских полицейских взяла на себя запрещенная в России

Об этом сообщает Telegram-канале «Xalifat Xalifat» со ссылкой на связанное с террористами информационное агентство Amaq.

В сообщении указывается, что стрелявший по стражам порядка мужчина был «воином исламского государства».

Напомним, происшествие случилось 4 мая, в пятницу, на улице Академика Павлова в Автозаводском районе областного центра.

Наряд патрульно-постовой службы попытался проверить документы у подозрительного мужчины. В ответ тот достал пистолет и открыл стрельбу, а после скрылся в близлежащем доме, где забаррикадировался в одной из квартир, откуда вел огонь через окно.

Жильцы дома были эвакуированы, а прибывший на место спецназ Федеральной службу безопасности в ходе перестрелки уничтожил стрелявшего, от действий которого пострадали трое правоохранителей.

Ранее сообщалось, что убит мужчина, отстреливавшийся от полицейских в Нижнем Новгороде.

Напомним также, что опубликовано видео ликвидации боевика ИГ в Нижнем Новгороде.