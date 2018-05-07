Сбежавшая из дома 17-летняя девушка автостопом добралась до Хабаровска

Полиция Хабаровска задержала 17-летнюю девушку, которая находилась в федеральном розыске: подросток сбежал из дома. На Дальний Восток беглянка прибыла автостопом из Красноярского края . Об этом сообщили в региональном Управлении МВД России.

Внимание правоохранительных органов девушка привлекла, находясь ночью на железнодорожной станции. Внятно объяснить полицейским, кто она, и почему так поздно оказалась на вокзале одна, путешественница так и не смогла. Позже выяснилось, что этот побег для подростка не первый.

Девушка была доставлена в дежурную часть Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте, где сотрудники полиции выяснили что она прибыла из Красноярского края автостопом и находится в федеральном розыске. Мама подростка пояснила сотрудникам полиции, что ее дочь неоднократно сбегала из дома, но на более короткий срок

— управление на транспорте МВД России по ДФО.

Информацию о местонахождении беглянки уже передали инспекторам по делам несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос о возвращении подростка домой.