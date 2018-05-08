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Новгородские инспекторы ГИБДД оказали помощь водителю съехавшего в кювет грузового автомобиля
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Новгородские инспекторы ГИБДД оказали помощь водителю съехавшего в кювет грузового автомобиля 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 52 минуты назад
Новгородские дорожные инспекторы лейтенант Игорь Назаров и старший сержант Сергей Савельев при надзоре за дорожным движением обнаружили в Чудовском районе на обочине федеральной автомобильной дороги «Россия» въехавший в грунт грузовой автомобиль DAF.
Как выяснилось, водитель — гражданин Эстонии, подъезжая к обочине, чтобы сделать остановку, не справился с управлением и въехал передним правым колесом в грунт, вследствие чего автомобиль не смог дальше передвигаться. Автоинспекторы незамедлительно вызвали эвакуатор, после прибытия которого организовали экстренный доступ к месту ДТП.
Водитель грузового автомобиля выразил сотрудникам ГИБДД признательность за оперативность и неравнодушие. По словам автомобилиста, он не ожидал, что ситуация разрешится столь быстро.
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