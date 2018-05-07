Орловского бизнесмена наказали за автомат в багажнике «Лексуса»

Вступил в законную силу приговор Урицкого районного суда Орловской области , которым назначено наказание в виде года лишения свободы условно местному бизнесмену.

Вечером 25 апреля 2017 года при осмотре его «Lexus RX 330» сотрудниками полиции в багажнике обнаружено самодельное нарезное огнестрельное оружие. Оно было переделано из охолощенного сигнального автомата Калашникова ОС-АК103 путем удаления штифтов и заваривания отверстий. Еще в багажнике обнаружены патроны. Находки легли в основу уголовного дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал наличие малолетнего ребенка, раскаяние и признание вины. В течение года мужчина обязан не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа и каждые две недели являться на регистрацию. Помимо этого ему назначен штраф в 40 тысяч рублей.

Отметим, мужчина является директором компании, которая специализируется на производстве изделий из бетона. Как индивидуальный предприниматель он занимается строительством жилых и нежилых зданий.