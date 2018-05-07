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С начала года в Приморье за различные нарушения ПДД возбуждено более 200 тысяч дел
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С начала года в Приморье за различные нарушения ПДД возбуждено более 200 тысяч дел 

Primpress 46 минут назад
Фото: Primpress
С начала года в Приморском крае по результатам обработки фотофактов за различные нарушения ПДД возбуждено 213 066 дел об административных правонарушениях, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Сумма наложенных штрафов составила более 101 миллиона рублей.
Из них за превышение установленной скорости движения вынесено более 191 тысячи постановлений о наложении штрафа на сумму более 83 миллионов рублей, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, — 9 тысяч дел на сумму 11 миллионов рублей, за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (остановка на пешеходном переходе и на тротуаре) — почти 13 тысяч дел на сумму около 7 миллионов рублей.
За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки составлено и направлено в суды около двух тысяч административных материалов.
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