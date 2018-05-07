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Дело о варварском истреблении леса рассмотрит суд в Приморье
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Дело о варварском истреблении леса рассмотрит суд в Приморье 

360tv.ru 15 минут назад
Фото: 360tv.ru
Трое жителей села Рощино в Красноармейском районе Приморского края обвиняются по статье «Повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений» УК РФ. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
Следствием установлено, что на лесозаготовительном предприятии обвиняемые дали своим работникам незаконное указание расчистить бульдозером территорию под склад на особо защитных участках леса. В итоге лесному фонду был причинен экологический ущерб более чем на 700 тысяч рублей.
Гособвинитель передал уголовные дела в суд.
В Кировском районе Приморья арендатор сельхозземель допустил зарастание почти 900 гектаров сорняком, а треть земли оказалась заболочена.
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