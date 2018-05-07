Дело о варварском истреблении леса рассмотрит суд в Приморье

Трое жителей села Рощино в Красноармейском районе Приморского края обвиняются по статье «Повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений» УК РФ . Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Следствием установлено, что на лесозаготовительном предприятии обвиняемые дали своим работникам незаконное указание расчистить бульдозером территорию под склад на особо защитных участках леса. В итоге лесному фонду был причинен экологический ущерб более чем на 700 тысяч рублей.

Гособвинитель передал уголовные дела в суд.

В Кировском районе Приморья арендатор сельхозземель допустил зарастание почти 900 гектаров сорняком, а треть земли оказалась заболочена.