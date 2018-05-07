Сотрудник банка поправил свое материальное положение за счет клиентов в Арсеньеве

Арсеньеве прокурором утверждено обвинение в отношении бывшего работника банка. Он предстанет в суде за хищение почти 500 тысяч рублей у клиентов, сообщает PRIMPRESS.

По версии следствия, все преступления совершены фигурантом дела тогда, когда он работал в банке в качестве менеджера по продажам. При операциях с кредитованием мужчина обманным путем убеждал клиентов организации перечислять страховые выплаты на номер своего расчетного счета. Суммы, которые он называл, колебались от 10 до 50 тысяч рублей.

В общей сложности мужчина похитил почти полмиллиона рублей, обманув 17 клиентов банка.

В данный момент дело рассматривает Арсеньевский районный суд. Ущерб всем потерпевшим уже полностью возмещен.