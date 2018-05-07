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Сотрудник банка поправил свое материальное положение за счет клиентов в Арсеньеве
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Сотрудник банка поправил свое материальное положение за счет клиентов в Арсеньеве 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Арсеньеве прокурором утверждено обвинение в отношении бывшего работника банка. Он предстанет в суде за хищение почти 500 тысяч рублей у клиентов, сообщает PRIMPRESS.
По версии следствия, все преступления совершены фигурантом дела тогда, когда он работал в банке в качестве менеджера по продажам. При операциях с кредитованием мужчина обманным путем убеждал клиентов организации перечислять страховые выплаты на номер своего расчетного счета. Суммы, которые он называл, колебались от 10 до 50 тысяч рублей.
В общей сложности мужчина похитил почти полмиллиона рублей, обманув 17 клиентов банка.
В данный момент дело рассматривает Арсеньевский районный суд. Ущерб всем потерпевшим уже полностью возмещен.
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