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В Хабаровске у организаторов азартных игр изъяли 450 игровых автоматов
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В Хабаровске у организаторов азартных игр изъяли 450 игровых автоматов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 7 мая — РИА Новости. Сеть подпольных залов для проведения азартных игр ликвидирована в Хабаровске, изъято 450 игровых автоматов и более 11 миллионов рублей, задержаны 10 человек, сообщает в понедельник СУСК РФ по Хабаровскому краю.
По версии следствия, двое мужчин решили организовать в Хабаровске нелегальный бизнес — оборудовать залы для проведения азартных игр. Они арендовали шесть помещений в разных районах города, установили в них игровые автоматы. Залы оборудовали системами видеонаблюдения и наняли охранников.
"Следователи следственного управления совместно с сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии одновременно провели обыски в игровых залах, изъяли 450 игровых автоматов. В рамках расследования уголовного дела задержаны 10 человек — организаторы, администраторы, охранники", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по местам жительства задержанных проведены обыски. Всего у злоумышленников изъято 11,6 миллиона рублей, одна тысяча долларов США, бухгалтерская документация, компьютерная техника и средства связи.
Уточняется, что уголовное дело по статье «незаконная организация и проведение азартных игр» возбуждено по материалам краевого УМВД. Пятеро подозреваемых отравлены под домашний арест, еще пятеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Максимальное наказание за совершение этого преступления предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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