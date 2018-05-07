Более 150 гр. амфетамина изъяли полицейские у 19-летнего москвича

На западе столицы полицейские задержали молодого человека, у которого изъяли более 150 гр. амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Как пояснили в ведомстве, участковые уполномоченные полиции по району Проспект Вернадского на Ленинском проспекте задержали 19-летнего жителя столицы по подозрению в сбыте и покушении на сбыт психотропного вещества — амфетамина.

«В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток с веществом неизвестного происхождения. Кроме этого задержанный показал места закладок, где впоследствии были обнаружены и изъяты свертки с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является психотропным веществом — амфетамином, общей массой более 150 гр.», — говорится в сообщении.