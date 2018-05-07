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Центр по обучению охранников в Приморье оштрафовали на 20 млн рублей
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Центр по обучению охранников в Приморье оштрафовали на 20 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Суд в Приморье оштрафовал на 20 млн рублей частное учреждение по подготовке охранников за взятку в размере более 2 млн рублей работнику органов внутренних дел, с помощью которой директор пытался снискать покровительство и смягчить проверки. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.
"Установлено, что генеральным директором частного образовательного учреждения, занимающегося подготовкой специалистов охранных структур, передано свыше 2 млн рублей в качестве взятки сотруднику центра лицензионно— разрешительной работы УМВД России по Приморскому краю. Денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении должностным лицом надзорных и контрольных функций в отношении указанной организации", — говорится в сообщении.
По факту взяточничества было возбуждено уголовное дело. В отношении учебного центра прокурор Владивостока вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. По результатам судебного рассмотрения организацию оштрафовали на 20 млн рублей.
"Следует отметить, что это второе судебное решение, принятое в последнее время в отношении подобных учебных центров, в интересах которых сотруднику подразделения лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Приморскому краю передавались взятки", — уточняется в сообщении.
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