Продукты питания украл 18-летний нижегородец из квартиры в Тоншаевском районе 

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, преступление было совершено в апреле.
Обнаружив пропажу имущества, его владелец обратился в полицию.
В ходе расследования уголовного дела стражи порядка установили личность подозреваемого в совершении кражи, которым оказался местный житель.
Молодой человек был задержан, и признал свою вину. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.
Напомним, продукты питания украл 40-летний мужчина из дома в Володарском районе.