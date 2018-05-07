Продукты питания украл 18-летний нижегородец из квартиры в Тоншаевском районе

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , преступление было совершено в апреле.

Обнаружив пропажу имущества, его владелец обратился в полицию.

В ходе расследования уголовного дела стражи порядка установили личность подозреваемого в совершении кражи, которым оказался местный житель.

Молодой человек был задержан, и признал свою вину. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

Напомним, продукты питания украл 40-летний мужчина из дома в Володарском районе.