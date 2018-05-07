Ещё
Продукты питания украл 18-летний нижегородец из квартиры в Тоншаевском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Продукты питания украл 18-летний нижегородец из квартиры в Тоншаевском районе 

Newsroom24 42 минуты назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, преступление было совершено в апреле.
Обнаружив пропажу имущества, его владелец обратился в полицию.
В ходе расследования уголовного дела стражи порядка установили личность подозреваемого в совершении кражи, которым оказался местный житель.
Молодой человек был задержан, и признал свою вину. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.
Напомним, продукты питания украл 40-летний мужчина из дома в Володарском районе.
Newsroom24: последние новости
Судебный пристав арестован за взятку полицейскому в Дзержинске 40-летний квартирный вор задержан в Нижнем Новгороде 33-летний похититель авторегистратора задержан в Нижнем Новгороде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой728
Летчик Ярошенко попрощался с семьей128
Макрон предупредил об угрозе войны с Ираном из-за США
Путин назвал ключевую задачу на ближайшие годы127
Трех человек облили токсичным веществом в Британии9
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение