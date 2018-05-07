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Полицейские задержали грабителей в Кавалерово
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Полицейские задержали грабителей в Кавалерово 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Двое ранее судимых мужчин ограбили женщину на улице Первомайская в Кавалерово. Добычей налетчиков стали более полумиллиона рублей. Об этом сообщило УМВД России по Приморскому краю.
Как пояснили в пресс-службе МОМВД России «Кавалеровский», дерзкий налет злоумышленники совершили на местную жительницу, когда она утром вышла из дома. Они вырвали у потерпевшей из рук две сумки, в одной из которых были деньги, и скрылись.
Сотрудники угрозыска установили личности подозреваемых и задержали их. В полиции грабители сознались в преступлении. Им грозит до семи лет тюремного заключения.
В городе Артем Приморского края подросток ограбил школьного учителя. Полицейским удалось вернуть украденные деньги педагогу.
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