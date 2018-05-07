Полицейские задержали грабителей в Кавалерово

Двое ранее судимых мужчин ограбили женщину на улице Первомайская в Кавалерово . Добычей налетчиков стали более полумиллиона рублей. Об этом сообщило УМВД России по Приморскому краю.

Как пояснили в пресс-службе МОМВД России «Кавалеровский», дерзкий налет злоумышленники совершили на местную жительницу, когда она утром вышла из дома. Они вырвали у потерпевшей из рук две сумки, в одной из которых были деньги, и скрылись.

Сотрудники угрозыска установили личности подозреваемых и задержали их. В полиции грабители сознались в преступлении. Им грозит до семи лет тюремного заключения.