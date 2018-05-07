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За прошлые два года жертвой стрельбы в США стал 221 человек
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За прошлые два года жертвой стрельбы в США стал 221 человек 

Российская Газета 2 часа назад
Стрельба в общественных местах в 2016-2017 годах унесла жизнь 221 американца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФБР.
В 50 случаях применения огнестрельного оружия в 21 штате еще 722 человека пострадали. Не учитывались все инциденты со стрельбой, участниками которых были члены банд или наркоторговцы.
Стрельбу открывали злоумышленники разного возраста: от 14 до 66 лет. Тринадцать из них покончили с собой. Одиннадцать были ликвидированы. Остальные задержаны.
Власти США предпринимали в последние годы попытки ужесточить контроль за оборотом оружия, но это ни к чему не привело.
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