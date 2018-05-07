За прошлые два года жертвой стрельбы в США стал 221 человек

Стрельба в общественных местах в 2016-2017 годах унесла жизнь 221 американца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФБР.

В 50 случаях применения огнестрельного оружия в 21 штате еще 722 человека пострадали. Не учитывались все инциденты со стрельбой, участниками которых были члены банд или наркоторговцы.

Стрельбу открывали злоумышленники разного возраста: от 14 до 66 лет. Тринадцать из них покончили с собой. Одиннадцать были ликвидированы. Остальные задержаны.