В Хабаровске ликвидировали сеть подпольных казино

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Сеть подпольных игорных заведений ликвидировали в Хабаровске . Как сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк, всего задержали 10 участников группировки, организовавшие казино.

"Полицейскими установлено, что специальные игровые терминалы были размещены в шести залах в разных районах города Хабаровска. В каждом из них имелся свой пост охраны, на котором клиентов проверяли с помощью специального оборудования, велось постоянное видеонаблюдение. Кроме того, участники незаконного бизнеса, осуществлявшие функции службы безопасности, некоторое время не допускали потенциальных игроков в игорные заведения, проверяя их рекомендации, место работы и круг общения", — сказала она.

По ее словам, по месту жительства участников группировки, а также в помещениях клубов изъято более 450 единиц специализированного игорного оборудования, сотовые телефоны, компьютерная техника, печати, кредитные карты различных финансовых учреждений и более 11,6 млн рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УКРФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр"), а в отношении пяти задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще пятеро находятся под домашним арестом.