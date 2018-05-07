Ещё
В Хабаровске ликвидировали сеть подпольных казино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хабаровске ликвидировали сеть подпольных казино 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сеть подпольных игорных заведений ликвидировали в Хабаровске. Как сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк, всего задержали 10 участников группировки, организовавшие казино.
"Полицейскими установлено, что специальные игровые терминалы были размещены в шести залах в разных районах города Хабаровска. В каждом из них имелся свой пост охраны, на котором клиентов проверяли с помощью специального оборудования, велось постоянное видеонаблюдение. Кроме того, участники незаконного бизнеса, осуществлявшие функции службы безопасности, некоторое время не допускали потенциальных игроков в игорные заведения, проверяя их рекомендации, место работы и круг общения", — сказала она.
По ее словам, по месту жительства участников группировки, а также в помещениях клубов изъято более 450 единиц специализированного игорного оборудования, сотовые телефоны, компьютерная техника, печати, кредитные карты различных финансовых учреждений и более 11,6 млн рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УКРФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр"), а в отношении пяти задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще пятеро находятся под домашним арестом.
ТАСС: последние новости
Дело экс-замглавы Росрезерва в СФО о взятках на сумму 116 млн рублей передали в суд Суд вынес приговор фигурантам дела о растрате 250 млн рублей при строительстве Восточного В Пензе осуждены двое мужчин, насильно увезших ребенка в Оренбургскую область
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой729
Летчик Ярошенко попрощался с семьей141
Макрон предупредил об угрозе войны с Ираном из-за США
Путин назвал ключевую задачу на ближайшие годы134
Трех человек облили токсичным веществом в Британии11
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение