Ещё
Грабителя аптеки задержали в Находке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грабителя аптеки задержали в Находке 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники Росгвардии в Находке предотвратили ограбление охраняемого объекта. Наряд вневедомственной охраны оперативно прибыл на место ЧП после сообщения на пульт централизованной охраны города. Об этом сообщил сайт DEIA.RU со ссылкой на Управление Росгвардии Приморья.
По данным пресс-службы ведомства, «тревожная кнопка» сработала в одном из лечебных учреждений Находки. Сторож сообщил о злоумышленнике, проникшем на территорию аптечного пункта. Правонарушитель был задержан на месте преступления. 39-летнего мужчину для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции. За попытку ограбления ему придется ответить по закону.
Во Владивостоке в кафе на улице Давыдова 41‐летняя женщина отняла у мужчины телефон и банковскую карту. По данным УМВД России по Владивостоку, ей грозит реальный срок.
360tv.ru: последние новости
Спасатели сняли пьяного мужчину с дерева на востоке Москвы Адвокаты: осужденная во Вьетнаме пожизненно россиянка стала жертвой нигерийской наркогруппировки Суд Киева арестовал недвижимость сына Авакова во второй раз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой711
Путин назвал ключевую задачу на ближайшие годы97
Жена Ярошенко рассказала о «прощальных словах» мужа69
Трех человек облили токсичным веществом в Британии7
«Россия нужна нам для поддержания стабильности»122
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение