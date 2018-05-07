Грабителя аптеки задержали в Находке

Сотрудники Росгвардии в Находке предотвратили ограбление охраняемого объекта. Наряд вневедомственной охраны оперативно прибыл на место ЧП после сообщения на пульт централизованной охраны города. Об этом сообщил сайт DEIA.RU со ссылкой на Управление Росгвардии Приморья.

По данным пресс-службы ведомства, «тревожная кнопка» сработала в одном из лечебных учреждений Находки. Сторож сообщил о злоумышленнике, проникшем на территорию аптечного пункта. Правонарушитель был задержан на месте преступления. 39-летнего мужчину для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции. За попытку ограбления ему придется ответить по закону.