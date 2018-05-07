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Белорус на спор написал пост о подготовке теракта и проиграл
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Белорус на спор написал пост о подготовке теракта и проиграл 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Белорусские полицейские задержали жителя Полоцкого района, опубликовавшего во «ВКонтакте» пост об организации террористического акта. Против него возбудили уголовное дело о заведомом ложном сообщении о готовящемся взрыве, сообщает местное издание «БЕЛТА» со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что 35-летний житель поселка Ветрино поспорил с отдыхавшими там друзьями-россиянами по поводу работы белорусской милиции. Чтобы проверить стражей порядка, он разместил в соцсети запись: «Я готовил бомбу! Будет теракт в Полоцке. В манеже! (ТЦ „Манеж“ — прим. »Ленты.ру»)». Через несколько часов его задержали.
Как уточнили в полиции, сообщения о посте поступили от жителей Полоцка и Мурманска.
Мужчине грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.
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