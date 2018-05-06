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ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Нижнем Новгороде
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ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Нижнем Новгороде 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4 со ссылкой на связанное с экстремистами новостное агентство Amaq.
Издание объявило атаковавшего боевиком ИГ.
5 мая в Нижнем Новгороде мужчина напал на сотрудников полиции, которые остановили его на улице для проверки документов. После чего злоумышленник скрылся в одном из жилых домов и забаррикадировался в квартире.
Жильцов дома эвакуировали, на место вызвали спецназ ФСБ и полицию. В ходе спецоперации трое силовиков были ранены, погибших нет. Преступника ликвидировали.
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