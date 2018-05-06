ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Нижнем Новгороде

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России ) взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4 со ссылкой на связанное с экстремистами новостное агентство Amaq.

Издание объявило атаковавшего боевиком ИГ.

5 мая в Нижнем Новгороде мужчина напал на сотрудников полиции, которые остановили его на улице для проверки документов. После чего злоумышленник скрылся в одном из жилых домов и забаррикадировался в квартире.