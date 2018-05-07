В Самаре у бизнесмена нашли четыре БТР и крупную партию оружия и патронов

САМАРА , 7 мая — РИА Новости . Сотрудники самарского УФСБ изъяли 52 единицы огнестрельного оружия и 35,7 тысячи патронов у местного предпринимателя из ангара под Самарой, там также находились четыре бронетранспортера (БТР), сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В поселке Стройкерамика у местного предпринимателя в ангаре были изъяты 52 единицы нарезного оружия и 35,7 тысяч патронов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, у бизнесмена есть документы на изъятое оружие, однако оно было оформлено как коллекционное. «Оружие отправлено на экспертизу. К примеру, уже выяснилось, что карабин „Сайга“ был переделан для стрельбы очередями, что незаконно», — пояснил представитель УФСБ по региону.

Кроме того, в ангаре находились четыре БТР без вооружения, бортовой УАЗ, в кузове которого был установлен сейф для перевозки крупных партий оружия, а также станки, которые могли использоваться для переделки оружия.

"Можно предполагать, что предприниматель мог массово переделывать коллекционное оружие в оружие для стрельбы очередями", — добавил собеседник агентства.

По его словам, собранные сотрудниками ФСБ материалы передадут в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.