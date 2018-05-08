Суд не отменил домашний арест совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 8 мая. / ТАСС /. Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении жалобы юристов совладельца интернет-ретейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина на решение нижестоящей инстанции о домашнем аресте и оставил меру пресечения без изменений. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Костыгина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования"), сроком по 14.05.2018 года. Сторона защиты просила постановление отменить", — сказано в сообщении.

В феврале текущего года Смольнинский районный суд прекратил производство по материалам о продлении срока домашнего ареста Костыгина и фактически выпустил его на свободу. Позже следствие снова обратилось в суд с ходатайством о домашнем аресте бизнесмена, его удовлетворили. Защита совладельца Костыгина обжаловала постановление.

Ранее ТАСС сообщал, что мера пресечения избрана до 14 мая текущего года — в рамках продленного срока следствия. Суд также разрешил Костыгину покидать квартиру ежедневно на четыре часа, посещать место работы в ООО «Ряды», а также разрешил няням его пятерых детей посещать их в квартире и помогать с уходом.