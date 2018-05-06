В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами

"По факту гибели ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 6 мая в поселке Лендеры Муезерского района 10-летний мальчик гулял на улице и забрался на штабель из бревен, которые обвалились и придавили его. От полученных повреждений ребенок скончался.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводятся следственные действия, направленные на детальное изучение всех обстоятельств происшедшего, добавили в ведомстве.