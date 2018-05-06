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В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами
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В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами 

ТАСС 1 час назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 6 мая. /ТАСС/. Следователи в Карелии возбудили уголовное дело послое гибели 10-летнего мальчика, которого насмерть задавило бревнами, сообщает в воскресенье пресс-служба Следственного управления СК РФ по республике.
"По факту гибели ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 6 мая в поселке Лендеры Муезерского района 10-летний мальчик гулял на улице и забрался на штабель из бревен, которые обвалились и придавили его. От полученных повреждений ребенок скончался.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводятся следственные действия, направленные на детальное изучение всех обстоятельств происшедшего, добавили в ведомстве.
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