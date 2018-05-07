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В центре Москвы квартиру ограбили более чем на 10 млн рублей
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В центре Москвы квартиру ограбили более чем на 10 млн рублей 

ТАСС 59 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Неизвестные похитили деньги и ювелирные изделия на 10,6 млн рублей из квартиры москвича на четвертом этаже жилого дома на 1-й Миусской улице, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
"В минувшую субботу 36-летний москвич сообщил в полицию, что вернулся с дачи, где провел два дня, и обнаружил в квартире беспорядок", — сказал собеседник агентства. По его словам, из квартиры были похищены €4 тыс., 300 тыс. рублей, $500 и 4 тыс. маврикийских рупий. «Кроме того, из квартиры похищены ювелирные изделия на 9,9 млн рублей», — подчеркнул он.
Размер ущерба составил около 10,6 млн рублей.
Источник ТАСС отметил, что окно в квартиру было открыто. «Вероятнее всего, похититель пробрался в квартиру по установленным на здании строительным лесам», — сказал собеседник агентства.
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