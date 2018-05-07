В центре Москвы квартиру ограбили более чем на 10 млн рублей

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Неизвестные похитили деньги и ювелирные изделия на 10,6 млн рублей из квартиры москвича на четвертом этаже жилого дома на 1-й Миусской улице, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах

"В минувшую субботу 36-летний москвич сообщил в полицию, что вернулся с дачи, где провел два дня, и обнаружил в квартире беспорядок", — сказал собеседник агентства. По его словам, из квартиры были похищены €4 тыс., 300 тыс. рублей, $500 и 4 тыс. маврикийских рупий. «Кроме того, из квартиры похищены ювелирные изделия на 9,9 млн рублей», — подчеркнул он.

Размер ущерба составил около 10,6 млн рублей.

Источник ТАСС отметил, что окно в квартиру было открыто. «Вероятнее всего, похититель пробрался в квартиру по установленным на здании строительным лесам», — сказал собеседник агентства.