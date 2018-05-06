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Столичного бизнесмена будут судить из-за долга в 630 миллионов рублей
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Столичного бизнесмена будут судить из-за долга в 630 миллионов рублей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Предварительное расследование закончено.
Московский суд рассмотрит дело учредителя коммерческой организации, не вернувшего горно-металлургическому холдингу долг на сумму свыше 630 миллионов рублей.
— Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении учредителя коммерческой организации, обвиняемого в хищении более 630 миллионов рублей одного из горно-металлургических холдингов, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, которую цитирует пресс-служба ведомства.
Уточняется, что предварительное расследование закончено, уголовное дело направлено для рассмотрения в Басманный районный суд столицы.
В пресс-службе добавили, что фигурант заключил от имени компании договор займа с горно-металлургическим холдингом на сумму более 630 миллионов рублей и получил денежные средства, но не выполнил обязательства по погашению найма.
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