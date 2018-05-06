СМИ: в Иране 16 женщин приговорены к тюрьме за присоединение к ИГ в Сирии

По его словам, женщины прошли подготовку и провели в Сирии несколько операций. Долатабади добавил, что они были арестованы сразу по возвращении в Иран. Продолжительность тюремных сроков для осужденных не указывается.