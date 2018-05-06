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СМИ: в Иране 16 женщин приговорены к тюрьме за присоединение к ИГ в Сирии
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СМИ: в Иране 16 женщин приговорены к тюрьме за присоединение к ИГ в Сирии 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 6 мая. Шестнадцать женщин, которые отправились в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), приговорены в Иране к тюремному заключению по различным обвинениям. Об этом сообщило в воскресенье агентство IRNA со ссылкой на генерального прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади.
По его словам, женщины прошли подготовку и провели в Сирии несколько операций. Долатабади добавил, что они были арестованы сразу по возвращении в Иран. Продолжительность тюремных сроков для осужденных не указывается.
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