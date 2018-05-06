Иномарку стоимостью 1,2 млн руб украли в Ленинском районе

Неизвестные украли автомобиль Toyota Camry стоимостью 1,2 миллиона рублей в деревне Дрожжино Ленинского района Подмосковья , возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Пятого мая в 05:25 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1978 года рождения, проживающая по адресу: Ленинский район, деревня Дрожжино, Новое шоссе, дом 14, с заявлением о том, что с 22:00 4 мая до 05:00 5 мая от дома заявительницы неизвестный похитил автомашину Toyota Camry 2016 года выпуска», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», заключил представитель пресс-службы.