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Иномарку стоимостью 1,2 млн руб украли в Ленинском районе
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Иномарку стоимостью 1,2 млн руб украли в Ленинском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Неизвестные украли автомобиль Toyota Camry стоимостью 1,2 миллиона рублей в деревне Дрожжино Ленинского района Подмосковья, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Пятого мая в 05:25 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1978 года рождения, проживающая по адресу: Ленинский район, деревня Дрожжино, Новое шоссе, дом 14, с заявлением о том, что с 22:00 4 мая до 05:00 5 мая от дома заявительницы неизвестный похитил автомашину Toyota Camry 2016 года выпуска», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», заключил представитель пресс-службы.
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