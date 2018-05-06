Ещё
Мужчина убил собутыльника в ходе пьяной ссоры в Сергиевом Посаде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина убил собутыльника в ходе пьяной ссоры в Сергиевом Посаде 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Тело человека с колотым ранением груди нашли в квартире жилого дома в подмосковном Сергиевом Посаде, подозреваемый в убийстве задержан, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Пятого мая в 14:39 в городе Сергиев Посад, микрорайон Скоропусковский, в своей квартире с колотым ранением грудной клетки обнаружен труп человека», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области местный житель. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», заключил представитель пресс-службы.
РИАМО: последние новости
Неизвестный избил пьяного мужчину на западе Москвы Предприниматель в Москве похитил свыше 630 млн руб у горно‑металлургического холдинга Иномарку стоимостью 1,2 млн руб украли в Ленинском районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой331
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1927
В Турции задумались об отмене виз для россиян261
В Лондоне устроили «кислотную атаку»102
Умер Владимир Сапунов51
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение