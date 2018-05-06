Мужчина убил собутыльника в ходе пьяной ссоры в Сергиевом Посаде 

Тело человека с колотым ранением груди нашли в квартире жилого дома в подмосковном Сергиевом Посаде, подозреваемый в убийстве задержан, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Пятого мая в 14:39 в городе Сергиев Посад, микрорайон Скоропусковский, в своей квартире с колотым ранением грудной клетки обнаружен труп человека», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области местный житель. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», заключил представитель пресс-службы.