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Подозреваемый в нанесении ножевого ранения задержан полицией в аэропорту Шереметьево
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Подозреваемый в нанесении ножевого ранения задержан полицией в аэропорту Шереметьево 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сотрудники полиции задержали в аэропорту Шереметьево подозреваемого в нанесении ножевого ранения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
«На службу «02» 5 мая в 08:53 от граждан поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: ул. Шипиловская, д. 50. Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с колото-резаным ранением живота обнаружен мужчина 1984 г. рождения, который нарядом «скорой» медицинской помощи госпитализирован в медучреждение. В 18:00 того же дня в аэропорту Шереметьево сотрудниками ОУР ОМВД задержан мужчина 1994 г. рождения, который изобличен в том, что примерно в 08:40 по указанному адресу в результате возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, нанес указанные ранения пострадавшему, после чего скрылся», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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